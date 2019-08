Castellammare, la pazza idea di De Luca: raddoppiare il lungomare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 31 Agosto 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Raddoppio del lungomare e balneabilità. Vincenzo De Luca arriva a Castellammare come spettatore di un evento pagato dalla Regione e dal palco annuncia: «Avete il lungomare più bello del mondo e passeggiando lungo la villa mi è venuta un'idea pazza, una rivoluzione urbanistica che renderebbe questo tratto unico. Raddoppiare il lungomare, oggi troppo stretto. Se voi siete d'accordo, io sono pronto a finanziare un'opera da milioni di euro». Parole accolte con perplessità dalla folla che si era riunita in Piazza Orologio per assistere a «Da Fenesta a Fenesta» lo spettacolo teatrale diretto da Piero Pepe e inserito dalla Scabec nel cartellone dell'Openart Campania.