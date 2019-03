Sabato 30 Marzo 2019, 19:40

Palloncini colorati per affermare i diritti di tutte le famiglie, l'arcobaleno nel cielo di Castellammare contro il congresso della famiglia che si tiene in queste ore a Verona. Al flash mob organizzato in villa comunale dal Partito Democratico stabiese hanno aderito decine di cittadini, esponenti politici di Liberi e Uguali e dei Verdi. "Il congresso delle famiglie si presenta con un manifesto programmatico pericoloso, - commenta Nora Di Nocera del Pd - che rafforza tesi misogine, omofobie, discriminatorie e di compressione dei diritti e delle libertà individuali, soprattutto delle donne."Siamo tornati al medioevo - racconta Tonino Scala di Leu - famiglia è dove c'è amore, senza distinzioni". Intanto sulla Cassarmonica stabiese una coppia di sposi fa da sfondo alla manifestazione."Ci lascia basiti che, nel 2019, si discuta ancora di riforma della legge 194. - afferma la delegata regionale alle Pari Opportunità e commissario dei Verdi a Castellammare di Stabia Marilena Schiano - Sembra quasi che, invece di procedere sulla strada del progressismo, si stia tornando indietro all’epoca del patriarcato e degli omosessuali nei manicomi. Non lo permetteremo e faremo sentire la nostra voce contro chi basa il proprio consenso sull’odio e sulla discriminazione”.