Concerto abusivo alla Reggia di Quisisana? Bennato non ci sta: «Dal Comune era arrivato l'ok»

Domenica 6 Ottobre 2019, 15:00

Concerto abusivo alla Reggia di Quisisana? Il cantautore Eugenio Bennato non ci sta e racconta la sua verità sulla serata del 27 settembre che lo ha visto sul palco con il chitarrista nigeriano Bombino nello spettacolo La Taranta incontra il Tuareg. L'indagine interna avviata dal Comune non si è ancora conclusa e prima che l'amministrazione decida se e chi sanzionare - finora il sindaco ha mantenuto il silenzio sulla vicenda - sono il cantautore e il suo staff a uscire allo scoperto.«Premessa d'obbligo - scrive Paolo Nappi, organizzatore dell'evento per conto di Bennato - è che tutte le comunicazioni, richieste, certificazioni, collaudi, e formalità varie sono state correttamente espletate. Tramite pec e sempre con atti ufficiali tra i soggetti coinvolti nell'organizzazione dell'evento».Chi sono quindi gli enti coinvolti e chi ha organizzato il concerto? Nappi menziona 4 enti: «La società che rappresento, l'Ente Parco dei Monti Lattari, il Comune di Castellammare, la Job Safety Consulting di Luigi Cascone ingegnere incaricato. Contatti presi e mantenuti anche per le vie brevi con il capo staff del sindaco e l'ufficio Suap. Tutti confermavano fino alla mattina dell'evento che fosse tutto in regola e, alle continue richieste di ricevere una determina o un documento che attestasse che fosse tutto in regola così come dichiarato più volte per le vie brevi, seguivano risposte come Un attimo e la richiamo, Le arriverà via e-mail, È già stata inviata la pec». Testimonianze di un iter che il giorno del concerto era in pieno svolgimento anche con atti scritti. «Noi custodiamo i protocolli attribuitici dal Comune di Castellammare e le pec in cui inviavamo tutti i documenti. Compreso il piano di safety e security nel quale veniva esplicitata l'affluenza prevista, le dimensioni del palco, le modalità di entrata-uscita degli avventori». Il numero degli spettatori è particolarmente importante perché oltre le 200 persone la legge prevede la convocazione della commissione sui pubblici spettacoli. Aspetti tecnici sui quali Bennato e il suo staff sono certi, resta invece l'amarezza per essere stato associato a beghe locali: «Dopo un concerto di grande successo e di forte senso di dialogo internazionale - dice Eugenio Bennato - mi vedo tirato in ballo non per questioni artistiche ma per fatti amministrativi che non mi riguardano. Mi basta sapere che i miei collaboratori hanno espletato tutti gli obblighi di corretto montaggio del palco e del service».Al centro delle polemiche era finito il secondo evento pagato dalla Regione tramite Scabec a Castellammare: dopo Da fenesta a fenesta, lo spettacolo teatrale andato in scena il 29 agosto in piazza Orologio, il concerto di Bennato è stato un altro successo. L'entusiasmo del giorno dopo era stato però smorzato dal caso-permessi, che sarebbero arrivati in ritardo o addirittura mancanti. Il sindaco Gaetano Cimmino ha scritto il 30 settembre, tre giorni dopo il concerto, agli uffici per conoscere l'iter autorizzativo. Non è sfuggita quella sera l'assenza dei vigili urbani, presenti nei giorni precedenti durante il montaggio del palco, ma che non erano invece a Quisisana per gestire la mole di auto. Sul parcheggio l'ennesimo giallo: la Sint avrebbe messo a disposizione lo spazio antistante le Nuove Terme rispondendo a una richiesta precisa. Sosta che sarebbe dovuta essere gratuita ma era in balia degli abusivi, che approfittando dell'assenza di controlli hanno gestito il parcheggio durante la serata.