Castellammare, il sindaco Cimmino presenta i progetti del Comune con i 120 milioni del Pnrr

Nel mirino del sindaco del Comune di Castellammare di Stabia c'è una «rigenerazione urbana» che partirà dal cuore della città, il centro storico, mediante progetti e investimenti che hanno lo scopo di trasformare in funzione turistica soprattutto la periferia più degradata, ma anche più ricca di attrattori.

APPROFONDIMENTI IL CASO «Recovery plan, la quota 40% al Sud è diventata una... L'AMBIENTE Terra dei Fuochi, pronto il contratto istituzionale di sviluppo con... I CONTI PUBBLICI Manfredi sindaco di Napoli: rientro dal maxi debito, al via...

«Riconversione della ferrovia, scalo dei traghetti del porto, realizzazione del Parco delle Acque nelle Antiche Terme, recupero di Caserma Cristallina, rigenerazione urbana del centro storico, riqualificazione della selva reale di Quisisana e delle Fontane del Re - spiega in un lungo video rivolto alla cittadinanza il primo cittadino di Castellammare di Stabia, Gaetano Cimmino -. Sono i progetti che abbiamo deciso di candidare ai fondi Pnrr attraverso il bando indetto dal Ministro per il Sud, Mara Carfagna, con la cooperazione indispensabile dei parlamentari di zona e in particolar modo dell'onorevole Paolo Russo».

I finanziamenti richiesti ammontano a 120 milioni di euro «per potenziare i collegamenti interni ed esterni e rendere Castellammare un polo cruciale per i trasporti e gli interscambi con l'intera fascia costiera».

Alcuni progetti, come quelli relativi al Parco delle Acque nelle Antiche Terme, prevedono il contributo in termini di collaborazione istituzionale da parte della Regione e del Mise. Mentre il restauro del Parco della selva reale di Quisisana con la Fontana del Re sarà un'opera che già viaggia in sinergia con il Parco Archeologico di Pompei. Come, pure, il Piano Urbano di Mobilità vede il progetto in seno alla Città Metropolitana di Napoli per i progetti del Pnrr per il Pums.