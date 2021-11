Castiello (Lega): «Bomba ad Afragola ora lo Stato reagisca in modo determinato»

«Ad Afragola la situazione sta sfuggendo di mano. L'escalation di episodi criminali, in particolare gli attentati estorsivi, desta rammarico, sconcerto ed inquietudine. Soprattutto finisce per infondere una sensazione di rassegnazione ed impotenza che mina la fiducia dei cittadini onesti nello Stato»: è la rezione di Pina Castiello, deputata della Lega, in riferimento agli ultimi episodi di cronaca nel Napoletano.

APPROFONDIMENTI LA POLITICA Manfredi sindaco di Napoli, nuova missione nella Capitale: decisivo... L'INTERVISTA Baretta assessore al bilancio a Napoli: «Lo Stato paghi i... LA POLITICA Napoli, Mara Carfagna: «Non lasceremo sola la città,... LA POLITICA Debiti dei Comuni, governo sordo sui fondi salva-Napoli: sarà...

«La bomba fatta esplodere ieri sera in una zona centralissima, solo per un caso non ha provocato una strage.

Ora davvero basta! Occorrono iniziative fortissime per ristabilire la credibilità dello Stato. Per questo ho contattato il neo Prefetto di Napoli il quale mi ha assicurato che nulla sarà lasciato al caso. Solleciterò nella medesima direzione anche il ministro dell'Interno, voglio anche attivare la commissione antimafia sul caso Afragola - continua Castiello - La città da qualche settimana può contare su una nuova amministrazione comunale che persegue ambiziosi programmi di sviluppo, per realizzare i quali, tuttavia, non si può prescindere dalla precondizione della sicurezza urbana».