«Vincenzo De Luca è un pessimo amministratore, votato allo sperpero e alla alimentazione di opache reti clientelari, con la pericolosa aggravante dell'arroganza. Se infatti la Campania non riesce a decollare nella effettuazione dei tamponi, risultando allo stato ultima in Italia,lo si deve anche alle impuntature del governatore il quale, durante i mesi più difficile della pandemia, non ha inteso seguire i nostri consigli, tesi a coinvolgere nella pratica dei tamponi alcune affidabilissime organizzazioni private»: è l'accusa del deputato campano della Lega Pina Castiello.

«Ci avesse ascoltato - continua Castiello - a quest'ora non saremmo al punto in cui siamo, con tutte le conseguenze che ne derivano. Quello dell'incapacità di far crescere il numero di tamponi effettuati è un ulteriore elemento di certificazione del fallimento del Governatore/Sceriffo, bravo nel cavalcare l'emergenza con colpi di teatro, e tuttavia interessato unicamente a dare sfogo ai più beceri istinti clientelari, senza assicurare alcun risultato efficace.

Ormai è chiaro anche alle pietre: il modello De Luca non è mai esistoro. Esiste semmai il bluff De Luca: e oggi, purtroppo per i campani, se ne cominciano a scontare gli effetti».

