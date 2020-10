UFFICIO STAMPA ON PINA CASTIELLO

COMUNICATO STAMPA

<<CASTIELLO(LEGA): <<Al COVID CENTER DELL' H.DEL MARE, PLASTICA FOTO DEL DISASTRO TARGATO DE LUCA>>.

«Quello che sta accadendo all'ospedale del Mare di Napoli, dimostra che c'è una situazione di grande confusione e di pressoché totale inefficacia nella strategia di contrasto al virus. Dalla chiusura degli ambulatori, al trasferimento in corso di 20 pazienti covid, per non dire dei macchinari inutilizzabili, è tutto un crescendo di disfunzioni che denunciano una gestione malaccorta. Tanto è vero che sembra in corso una ispezione in grande stile dei Nas dei Carabinieri. Sono gli esiti disastrosi della condotta del presidente De Luca» è l'accusa di Pina Castiello, deputata della Lega.

«Tra apparizioni cabarettistiche a tema fortemente autocelabrativo e brama di cavalcare l'emergenza a fini elettoralistici, lo Sceriffo, lungi dal tutelare i suoi concittadini, li ha esposti a conseguenze davvero molto gravi - continua Castiello - Il governo centrale non può far finta di nulla: De Luca va affiancato e messo in condizioni di non nuocere, da un commissario "ad hoc" per fronteggiare l'avanzata impetuosa della pandemia in tutta la Campania».

