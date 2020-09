«Mi metto nei panni di quelle famiglie che avendo un positivo al covid in casa sono costrette alla quarantena, ritrovandosi tuttavia impossibilitate a sottoporsi all'esame del tampone per via della spaventosa disorganizzazione della Regione Campania.È uno stato di cose davvero grottesco, le cui conseguenze,si abbattono come un macigno sui medici di base. Questi ultimi infatti, essendo concepiti dai pazienti come il presidio sanitario più prossimo, sono oggetto di continue richieste di chiarimenti ed informazioni che tuttavia non sono in grado di fornire: una situazione molto stressante per loro che non a caso sono letteralmente disperati». E' il duro attacco di Pina Castiello, deputato campano della Lega.

LEGGI ANCHE Covid, all'aeroporto di Fiumicino 5 positivi, tutti di rientro dalla Spagna. Spallanzani, 4 in terapia intensiva

Se si aggiunge anche che, solo qualche giorno fa, la Campania, ultima in Italia per numero di tamponi eseguiti, ha autorizzato i centro privati alla effettuazione dei tamponi - continua Castiello - ben si comprenderà che, lungi dall'essere un modello, quello di De Luca è un disastro sanitario senza precedenti. Gli suggerirei di prendere a prestito per le sue performances cabarettistiche un noto e fortunatissimo titolo: il diario di una schiappa: gli calza a pennello".

© RIPRODUZIONE RISERVATA