«Il documentatissimo servizio apparso oggi sul Mattino a proposito della crisi delle imprese e dell'economia campana, desta sconcerto, rabbia e profonda amarezza.

I numeri della crisi, che esprimono uno spaventoso crollo dei fatturati ed una inarrestabile emorragia di posti di lavoro, dimostrano come, né il governo centrale e tanto meno quello regionale, sono in grado di affrontare l'emergenza. Anzi c'è preoccupazione per gli ultimi provvedimenti restrittivi varati per fronteggiare la pandemia, come la incompremsibile chiusura anticipata dei locali alle 23», è la posizione della deputata campana della Lega, Pina Castiello.

«Purtroppo non si sono volute pianificare iniziative strategiche per salvare economia ed imprese - continua Castiello - preferendo muoversi con improvvisazione e brama di alimentazione della rete di clientela. De Luca e il governo centrale sono responsabili di una crisi nera, che colpisce a morte l'economia campana, gettando sul lastrico imprese e famiglie».

