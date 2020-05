«Con il favore delle tenebre il Governo, senza tradire imbarazzo, sottrae ingenti risorse anche a molte realtà comunali della Campania. Come in un brutto sogno ,a sorpresa, tanti comuni si ritrovano rimossi dal novero di quelli inclusi nella 'zona rossa'. Insomma,al danno si aggiunge la beffa». E' duro l'attacco del deputato campano della Lega Pina Castiello all'esecutivo guidato da Conte che ha escluso dal fondo di integrazione per le "zone rosse" colpite dal coronavirus le aree del Vallo di Diano e dell'Irpinia.

«Dopo aver pagato i pesanti effetti delle regole più restrittive, ora questi comuni non potranno più accedere alle misure specifiche per ottenere un minimo di ristoro». Castiello sottolinea che l'intervento è stato fatto di proposito nel decreto rilancio che, dopo la pubblicazione in gazzetta, ha subito nuovi ritocchi che hanno determinato la cancellazione di un centinaio di comuni,tra i quali alcuni ricadenti nel territorio regionale della Campania,dichiarati zone rosse con ordinanza regionale.



