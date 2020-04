«Il fenomeno della contraffazione della mozzarella di bufala è un problema molto grave che arreca danni indicibili al comparto e mette a rischio la sopravvivenza di migliaia di aziende zootecniche e i non pochi posti di lavoro che il loro indotto determina. Non è più procrastinabile un intervento risoluto da parte dei ministeri delle politiche agricole e della salute per stroncare l'esecrabile pratica della speculazione sul prezzo del latte di bufala Dop», il deputato Pina Castiello chiede che qualcosa finalmente si smuova e che il governo tuteli i prodotti della Campania esattamente come si fa per i prodotti di altre parti d'Italia, soprattutto del Nord.

«Ormai siamo al cospetto di una vera e propria turbativa di mercato che fissa al ribasso i prezzi del latte - continua l'esponente della Lega - una pratica deleteria per il comparto, ed inaccettabile in un momento come quello che viviamo, in cui siamo già costretti a fare i conti con gli effetti spesso devastanti della pandemia da covid19. Nel nostro paese purtroppo ogni giorno,sfuggendo a qualsiasi controllo, entrano circa 6 milioni di latte straniero, e un quantitativo altrettanto rilevante di cagliata di bufala di dubbia provenienza: una vera e propria piaga da estirpare al più presto».

Per questo Castiello ha presentato una interrogazione parlamentare ai ministri Bellanova e Speranza, sollecitando la costituzione di un organismo di intervento per programmare ed attuare azioni di controllo e di contrasto al fenomeno della contraffazione della mozzarella di bufala dop e della mozzarella di latte di bufala italiana. «Ho inoltre richiesto ai ministri - conclude Castiello - di verificare e controllare la reale produzione e lo stoccaggio di latte e cagliata valutando seriamente l'introduzione di sistemi di controllo rigorosissimi e sicuri come può essere quello della catena blockchain».

