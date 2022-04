Castiello (Lega): «Con Giorgetti 163 milioni per l'industria aeronautica campana»

«Con viva soddisfazione registriamo l'ennesima, meritoria iniziativa del ministro Giancarlo Giorgetti, a favore del Sud e e della Campania in particolare. Con l'autorizzazione di un accordo di sviluppo per realizzare in Campania un programma di investimenti nel settore dell’industria aeronautica, presentato dall’azienda Leonardo in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II e altre società presenti sul territorio, viene infatti confermato un livello di attenzione per la nostra terra ed il suo tessuto produttivo dalle prospettive di grande interesse e dalla certa ricaduta occupazionale», lo dichiara Pina Castiello, deputato campano della Lega.

«Le risorse per finanziare i progetti sono complessivamente pari a 163 milioni di euro, di cui il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione circa 85 milioni di euro di agevolazioni che, oltre a salvaguardare l’occupazione esistente, consentiranno un incremento di 42 nuovi posti di lavoro - spiega Castiello - Gli investimenti industriali, di ricerca e sviluppo sperimentale negli stabilimenti di Pomigliano d’Arco e Nola, siti presso i quali si provvederà al rinnovo degli impianti e dei macchinari con tecnologie 4.0, al fine di ampliare le linee produttive e di assemblaggio destinate alla realizzazione della fusoliera del velivolo regionale da trasporto commerciale ATR, sono elementi importantissimi per centrare l’obiettivo ambizioso di creare una fabbrica digitalizzata. Non meno importante è poi la prevista sperimentazione di modelli organizzativi innovativi che garantiranno la centralità del fattore umano nei nuovi processi produttivi.

«Giorgetti ha il merito oggettivo - prosegue Castiello - di aver dato luogo ad una serie di investimenti tesi al rilancio del settore aeronautico, tra i più penalizzati durante la pandemia. Il Mise sta riservando alla Campania attenzioni vere, certificate da provvedimenti concreti e dallo stanziamento di fondi ingenti. È il modo migliore per dare vita ad un tessuto produttivo all'avanguardia, ed è anche un modo per restituire al mittente le polemiche di chi vuole la Lega disinteressata al meridione e alla nostra regione».