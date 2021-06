Castiello (Lega): «Obbligo mascherine per mania di protagonismo di De Luca»

«La mania di protagonismo di Vincenzo De Luca è resistente alle brutte figure. Il governatore campano, che ha fatto della pandemia una sorgente ispiratrice per l'affermazione del proprio "Io", ed alla quale si è evidentemente affezionato come un bambino ad un giocattolo, non ha avuto infatti neppure il tempo di elaborare la figuraccia rimediata sulla vicenda della "seconda dose astrazeneca", che subito ha creato le condizioni per aggiungerne un'altra alla sua ormai ricca collezione»: è ironica Pina Castiello sull'ultima questione impiantata dal Presidente della Campania contro ogni indicazione nazionale e internazionale.

«Questa volta - continua Castiello - ha pensato bene di dichiarare che la Campania non seguirà il governo sull'abolizione dell'obbligo di mascherina all'aperto. Quali basi scientifiche militino a sostegno di questa ennesima sortita da tribuno non è dato sapere. Di certo c'è che, mentre l'Italia segue l'esempio della Francia e altri Paesi europei i quali sulla scorta di eminenti pareri scientifici si apprestano a superare la fase dell'obbligo delle mascherine nei luoghi aperti, lo Sceriffo rende noto, come se la Campania non fosse in Italia, che lui non si adeguerà. Il tutto senza tener conto, peraltro, che la mancanza di controlli, già oggi, rende di fatto superata la fase dell'obbligo delle mascherine all'aperto. La previsione più probabile è che dopo la sparata il governatore sarà costretto all'ennesima macchina indietro. Ma questa è una eventualità che non scalfisce neppure il narcisismo di uomo che, evidentemente, le emergenze le sogna pure la notte concependole quali occasioni propizie per dare libero sfogo alla propria voglia di protagonismo».