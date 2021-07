Castiello (Lega): «Ospedale del Mare al collasso, De Luca oltre il ridicolo»

«Devo constatare che continua l'odissea del personale sanitario in organico all'ospedale del Mare di Napoli e,per naturale conseguenza,lo stato di degrado dell'intera struttura. Lungi dall'essere quel gioiello di efficienza enfaticamente propagandato dal presidente De Luca, il Nosocomio anche in questi giorni, si fa notare per una serie di disfunzioni che vanno dalle dimissioni di alcuni importanti medici,alla sospensione delle ferie per altri, i quali tuttavia, nel periodo estivo, finiranno applicati in reparti diversi da quelli cui sono assegnati»: è la denuncia di Pina Castiello, deputata della Lega.

APPROFONDIMENTI LA BAGARRE Comunali a Napoli, ora si accelera per le liste. Manfredi-Clemente:... LA FESTA Patriarca, party bipartisan tra brindisi,balli e selfie: in Regione... VERSO LE COMUNALI Bilancio, a Napoli il buco sospeso:«Ecco l'eredità...

« A ciò si aggiunga - continua Castiello - che sullo sfondo restano insanate le tristemente note precarietà strutturali dell'edificio che ciclicamente mandano in tilt l'intera struttura e, spesso, proprio nei momenti in cui si materializzano delicatissimi stati di emergenza che richiederebbero un funzionamento perfetto per garantire una ottimizzazione dei servizi. Spiace dirlo, ma quanto sta accadendo è associabile alla metafora del castello di sabbia che si sgretola al primo soffio di vento.Chissà se il guasconico governatore, che ancora si diverte a propinare la favoletta della buona ed esemplare sanità campana, abbia contezza di aver ampiamente superato, da tempo, la soglia del ridicolo».