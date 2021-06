Ospedale del Mare, Castiello (Lega) attacca: «È frutto del governo del cabaret»

«Al netto dell'ammirevole spirito di sacrificio degli operatori sanitari che vi lavorano l'ospedale del Mare di Napoli, rimanda all'immagine di un ospedale da campo improvvisato. Dai pazienti che collassano in corsia, agli impianti internet e telefonici andati fuori uso, ai condizionatori d'aria finiti in tilt, ai laboratori per gli esami clinici chiusi per inagibilità, la situazione si presenta grave, paradossale e dolorosa», così Pina Castiello, deputata della Lega sulle ultime notizia che raccontano lo sfascio dell'ospedale napoletano.

APPROFONDIMENTI LE ELEZIONI Comunali a Napoli, Manfredi guarda avanti: «Subito al lavoro... LE ELEZIONI Comunali a Napoli, il Csm chiude la pratica... LA POLITICA Napoli, de Magistris riceve la figlia di Che Guevara: «Noi...

L'esponente leghista sottolinea che le condizioni dell'Ospedale del Mare non cambiano con il passare delle stagioni, e con il freddo o il caldo la struttura va in crisi. «Evidentemente - continua Castiello - la situazione del nosocomio non appassiona il presidente De Luca, il quale si guarda bene dal citarlo nelle sue dirette da cabaret. Eppure sono mesi che a più riprese ho denunciato ed esortato il presidente Sceriffo a pianificare un'azione di efficientamento della struttura onde scongiurare questi disservizi. Voglio dare la mia solidarietà a medici, pazienti e altro personale sanitario. Al governatore del fu lanciafiamme dico che tra il buon governo e il cabaret c'è una differenza. Che a lui sfugge».