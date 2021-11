Castiello (Lega): «Reddito di cittadinanza fare controlli prima di erogare il sussidio»

Reddito, Castiello (Lega): bene operazione a Napoli, importante controlli ex ante

«Una maxi operazione dei Carabinieri incastra a Napoli centinaia di truffatori che intascavano il Reddito di cittadinanza senza averne diritto. Tra loro camorristi, parcheggiatori abusivi, lavoratori in nero. Ringraziamo le Forze dell’Ordine per il loro lavoro», la posizione della deputata della Lega Pina Castiello sui recenti controlli su quanti percepiscono illegalmente il reddito di cittadinanza.

«Questa operazione delle forze dell'ordine dimostra quanto sia importante la richiesta che come Lega abbiamo portato al Governo, ovvero modifiche sostanziali e strutturali alla misura che partano da un controllo rigoroso ex ante per individuare i casi di chi richiede il sussidio senza averne diritto, affinché finisca la pacchia per furbi e delinquenti che non lo meritano».