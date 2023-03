Castiello (Lega): «Sicurezza negli ospedali, battaglia vinta dalla Lega»

«L'incremento del 50% dei presidi di polizia presso gli ospedali e il conseguente aumento del numero di agenti impiegati nelle strutture ospedaliere, che passa da 228 a 411 su base giornaliera, è l'ennesimo elemento di novità, nel segno della sicurezza, da ascrivere all'ottimo lavoro del ministro Piantedosi»: lo sottolinea il sottosegretario alla presidenza del Consiglio in quota Lega, Pina Castiello.

«Proteggere, con misure concrete, chi tutti i giorni si ritrova in trincea,anche in luoghi oggettivamente complicati, a tutela della salute dei cittadini è un preciso dovere dello stato - continua Castiello - Finalmente, grazie ad una una ben definita idea di sicurezza che la Lega coltiva da tempo, questo dovere viene assolto.

Inutile dire che esso stride con il lassismo della Sinistra, incapace in questi anni, di dare risposte operative al drammatico grido d'aiuto proveniente dagli operatori sanitari, ed in particolare da quelli dei pronto soccorso, per troppo tempo abbandonati al loro destino».