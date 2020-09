Terra dei Fuochi, Castiello (Lega) accusa: «Taglio fondi è pugnalata ai campani»

«Al danno si aggiunge la beffa. Non solo a causa delle politiche lassiste di Regione e Viminale da giorni si assiste impotenti ad un crescendo di roghi nell'area del giugĺianese. Per quanto con grande amarezza si è costretti a prendere atto anche del taglio dei fondi da parte del governo dei poltronari per le opere di bonifica della terra dei fuochi per un ammontare di oltre 21,5 milioni di euro». È la denuncia di Pina Castiello, deputata campana della Lega.

«Il taglio un'azione autenticamente delittuosa che fuga ogni dubbio sulla natura antimeridionale di PD, Renziani e Cinquestelle. Sono curiosa di sapere adesso cosa si inventerà De Luca per difendere l'esecutivo e la maggioranza giallorossa di cui il figlio è esponente convinto ed allineatissimo. Certo i campani,qualora ce ne fosse stato bisogno,hanno avuto l'ennesima riprova di quanto questo governo continua a prenderli in giro a differenza di chi,come la lega di Matteo Salvini, quei fondi li aveva previsti».



