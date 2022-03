Castiello: «Dal 21 marzo a Napoli agenti con il Taser: un successo della Lega»

«Il prossimo 21 marzo anche a Napoli,città notoriamente problematica sotto il profilo dell'ordine pubblico, le forze di polizia saranno dotate del taser. Si tratta di un risultato straordinario, tenacemente perseguito dalla Lega e da Matteo Salvini, nonché dall'attuale sottosegretario all'interno, Nicola Molteni»: sono le parole del deputato della Lega Pina Castiello.

Che sottolinea: «Per anni l'Italia ha cercato di allinearsi a numerosi Paesi Occidentali che utilizzano questa importante arma di dissuasione in contesti urbani difficili. Purtroppo però,il furore ideologico della sinistra, ne ha sempre vietata la introduzione. Adesso, finalmente, a Napoli come in altre 18 realtà cittadine, il taser sarà in uso alle forze dell'ordine, le quali avranno così la possibilità di rendere molto più efficaci i loro interventi, e soprattutto si sentiranno esse stesse molto più sicure».

Castiello ringrazie Matteo Salvini eNicola Molteni per la lorogranitica determinazione nel perseguimento «di un risultato che,ne sono certa,renderà sempre più performanti gli interventi dei nostri agenti di pubblica sicurezza».