Catello Maresca in diretta per Citizens: venerdi l'incontro social per la giustizia

Venerdì 14 maggio 2021 alle ore 21:30 il sostituto procuratore generale Catello Maresca sarà in diretta sui canali social dell’associazione Citizens, l'organizzazione no-profit nata nel 2019 per sensibilizzare la comunità sui temi più importanti della quotidianità. L’incontro social si svolgerà sulla pagina Facebook è quella YouTube dell'Associazione e sarà dunque accessibile agli utenti della rete.

L’evento sarà in modalità Q&A, ci sarà, dunque, la possibilità per chi segue la diretta di porre le proprie domande e curiosità, riguardo i temi che verranno affrontati, direttamente all’ospite. L’evento che vedrà protagonista Maresca è parte della rassegna “Career Leaders”, nel corso della quale la community di Citizens intervisterà persone che nel loro campo lavorativo spiccano per innovazione e competenza.