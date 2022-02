Si è insediato questa mattina in corte d'appello a Campobasso Catello Maresca, il magistrato assegnato al distretto del capoluogo molisano nelle settimane scorse. Proprio il rientro in servizio di Maresca dopo l'elezione a consigliere comunale di Napoli, dove si era candidato alla carica di sindaco per il centrodestra, è stata al centro di numerose polemiche negli ultimi mesi.