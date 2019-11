Cercola, il sindaco Fiengo ritira le dimissioni: «Clima più sereno»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco di Cercola fa un passo indietro e ritira le dimissioni: «Una decisione condivisa con la coalizione - spiega - e presa esclusivamente per il bene della nostra città». Alla fine, dunque, sarebbe prevalso il buon senso. Gli incontri avuti con i consiglieri negli ultimi giorni hanno dato il via a un confronto politico sul futuro dell'amministrazione: almeno per il momento gli equilibri si sarebbero rinsaldati. E pur mantenendo aperta la dialettica politica, l'amministrazione comunale di centrosinistra, di nuovo al timone di Fiengo (al suo secondo mandato), ora va avanti per lavorare ad obiettivi di primaria importanza, primo fra tutti l'approvazione del Bilancio consolidato, in modo da poter sbloccare le assunzioni e dare una boccata d'ossigeno all'organico del Comune. Bisognerà inoltre cercare di risolvere la situazione relativa alle morosità del comparto delle residenze popolari ex 219, un mancato incasso che pesa sulle casse del Comune per circa centomila euro all'anno. Problematiche che hanno necessariamente bisogno di una salda e compatta gestione non solo dal punto di vista amministrativo ma anche politico: un eventuale commissariamento del Comune, ripete Fiengo, avrebbe potuto comportare uno stallo pericoloso.Lo scorso 21 ottobre il sindaco aveva deciso di rimettere il suo mandato dopo un lungo scontro di natura politica con alcuni componenti della sua coalizione «per consentire - aveva ammonito il sindaco - un confronto sereno e costruttivo e garantire pari dignità al tavolo di discussione». Il motivo che aveva portato alla rottura, tra il primo cittadino e la sua eterogenea maggioranza (sette liste tra civiche e partiti) erano state le accuse mosse nei confronti di Fiengo di aver abbandonato il confronto e il dialogo politico e soprattutto di aver «tradito» i valori del centrosinistra muovendosi in una larga «virata al centrodestra». Un documento sottoscritto da sei consiglieri comunali della coalizione elencava nel dettaglio i punti che mettevano il sindaco sotto accusa e in ultimo offriva la ricetta per l'auspicato «cambio di passo» della maggioranza, da compiersi per portare a compimento il percorso di riunificazione del centrosinistra cercolese mediante l'esclusione dalla giunta della lista «Svolta Popolare». Questo però si sarebbe tradotto nell'impallinamento di un assessore, e nell'ingresso al suo posto di «un esponente del Partito Democratico», i cui membri della locale sezione sono storicamente antagonisti di Fiengo, sebbene lo stesso sindaco sia del Pd. Messi al momento da parte gli attriti e soprattutto l'ingresso in giunta di un esponente piddino - tema che vede in testa prima l'ok per il prossimo bilancio - l'amministrazione Fiengo ha ripreso la marcia. «Ho capito di poter ritirare le dimissioni quando tutti abbiamo scelto di porre al centro i problemi della città, pur all'interno di una rinnovata dialettica politica», ha spiegato il sindaco.