Cesaro: «Sto con il Cavaliere, solo gli ingrati se ne vanno»

Venerdì 9 Agosto 2019, 08:50

«Sono al mio posto come capogruppo in Regione e sempre al fianco del presidente Berlusconi. Capisco le aspirazioni di tutti ma coerenza e riconoscenza sono valori assoluti. Vi svelo che sono stato ad Arcore la scorsa settimana, con il presidente abbiamo parlato a lungo e scattato anche una foto per suggellare un patto che va avanti da anni».«Mara è da sempre lealmente in Fi. Riconosce la leadership del presidente ed è tra i pochissimi che, nonostante un ruolo nazionale di primo piano, si è spesa e misurata con competizioni elettorali territoriali, penso alle elezioni regionali o al record di preferenze alle Comunali di Napoli. Lei pone legittime questioni sulla struttura organizzativa di Fi. Non lascerà e continuerà a dare il suo prezioso contributo sia all'interno del partito che nelle istituzioni che rappresenta egregiamente».