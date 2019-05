Cgil, Cisl e Uil al presidente Inps Tridico: «Più attenzione alla Campania»

Venerdì 24 Maggio 2019, 14:21

I segretari di Cgil, Cisl e Uil della Campania hanno incontrato il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico oggi in visita ad Afragolae poi a Napoli. I rappresentanti sindacali hanno sollecitato «una maggiore attenzione al territorio della Campania come elemento estremo di disagio sociale, il rafforzamento del personale presso il territorio Inps e una maggiore vigilanza ispettiva per contrastare elusione ed illegalità». È stato espresso «apprezzamento per la collaborazione istituzionale che si è realizzata nel comitato regionale».All'incontro hanno partecipato i segretari generali campani di Cgil e Uil, Nicola Ricci e Giovanni Sgambati e il segretario di Napoli della Cisl, Gianpiero Tipaldi.