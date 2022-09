Cgil e Fiom alla Leonardo di Nola: «Senza metalmeccanici il Paese è destinato a fallire»

Proseguono a ritmo spedito le assemblee nei luoghi di lavoro di Cgil e categoria su tutto il territorio regionale in vista della manifestazione nazionale promossa dalla confederazione per sabato 8 ottobre in piazza del Popolo a Roma. Questa mattina, assemblea con le lavoratrici ed i lavoratori dello stabilimento Leonardo di Nola, con i segretari generali di Fiom Cgil Napoli, Mauro Cristiani, Fiom-Cgil Campania, Massimiliano Guglielmi e il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci.

«Oggi – ha detto Mauro Cristiani, segretario generale Fiom-Cgil Napoli - abbiamo avuto una buona risposta da parte delle lavoratrici e dei lavoratori di questo stabilimento, convinti della bontà delle proposte della Cgil per affrontare le questioni occupazionali e salariali. Confidiamo – ha auspicato - in un’ampia partecipazione alla manifestazione di sabato 8 ottobre a Roma».

«Continua il giro di assemblee della Fiom-Cgil negli stabilimenti industriali della Campania. L’obiettivo – ha spiegato il segretario generale Fiom-Cgil Campania, Massimiliano Guglielmi - è quello di essere in tanti l’8 ottobre a Roma e i metalmeccanici devono esserci perché c’è bisogno di ricostruire il Paese a partire dall’industria. Il Governo che si insedierà – ha concluso - deve capire che senza lavoratrici e lavoratori metalmeccanici questo Paese è destinato a fallire».

«A Roma – ha detto il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci - la Cgil dirà al Paese le proposte che il sindacato ha messo in campo per difendere il lavoro, i salari e il potere d’acquisto e per affrontare la crisi economica ed energetica con misure a medio periodo ma soprattutto strutturali. Il nuovo Governo deve intervenire su questi temi e deve farlo con chiarezza e concretezza. Noi, al di là delle posizioni ideologiche e politiche, ci confronteremo entrando nel merito dei problemi per affrontarli e trovare delle soluzioni».