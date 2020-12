Cgil, elette le segreterie di Napoli e della Campania: Ricci ​segretario generale

Con l'elezione delle segreterie della Cgil Napoli e della Cgil Campania si completa il percorso di integrazione funzionale delle due strutture sindacali, che da oggi avranno come unico segretario generale, Nicola Ricci, eletto nella giornata di ieri dall'assemblea generale della Camera del Lavoro metropolitana di Napoli, alla presenza del responsabile organizzazione della Cgil Nazionale, Enrico Piron e, collegato in videoconferenza, del segretario generale Maurizio Landini.

La nuova segreteria è dunque così composta: ad affiancare il segretario generale, Nicola Ricci, ci saranno Camilla Bernabei, Andrea Amendola, Rosalba Cenerelli, Cinzia Massa, Giuseppe Metitiero e Raffaele Paudice. «Con l'elezione di oggi delle segreterie di Cgil Napoli e Campania - ha detto il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci - inizia il percorso che non è solo di intreccio funzionale, ma vedrà impegnate le due strutture nella difficile fase politica e nelle principali vertenze che interessano la città di Napoli e l'area metropolitana, come Whirlpool e Meridbulloni a Castellammare di Stabia. E ancora la grande emergenza sanitaria e la scuola. Ma il vero pericolo è la grande disgregazione sociale ed economica che sta vivendo l'area metropolitana di Napoli. Cercheremo di affrontare questi temi al meglio - ha concluso Ricci - anche grazie all'integrazione delle due segreterie, con i compagni e le compagne che le compongono e che avranno come compito principale il rapporto con gli iscritti, i lavoratori e soprattutto il territorio».

