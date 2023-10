Evita l'affondo diretto sul segretario nazionale del Pd Elly Schlein sullo spinoso scontro relativo al terzo mandato e spedisce la palla in tribuna rispetto all'ipotesi di candidarsi addirittura alla guida del partito. Ma è un Vincenzo De Luca dal profilo molto istituzionale, con ampio respiro nazionale e visione di agenda di governo quello andato in scena ieri sera a «Che Tempo Che Fa» su Nove al cospetto di Fabio Fazio. Oggi è attesa l'uscita del volume del governatore della Campania dal titolo emblematico: «Nonostante il Pd. Fra partito fluido, Pnrr al palo, Sud tradito e passioni tristi» (collana saggi Piemme, pagine 272), presentazione ufficiale a Roma. Ma il presidente della Regione non ci sta a inquadrare il suo lavoro come un mero atto di accusa nei confronti di un partito oggi in pur evidente difficoltà nella proposta politica, nella percezione di affidabilità e in appeal elettorale. «Il mio libro è un messaggio di gratitudine ai dirigenti del Pd che ho conosciuto in 10 anni, sono anime morte, spesso distanti, spesso avversari. Sono tanti dirigenti non una comunità complessa che però resta importante». Ecco perché De Luca non lascerà la casa dei Dem: «Resto nel Pd perché è una grande comunità, di militanti, realtà di amministratori che spesso combattono da soli nei territori. Il Pd è nato quando sono finite le ideologie del 900, nasce per governare una realtà complessa, nasce per governare l'Italia ancora segnata da fratture sociali, culturali, umane, oggi ha raccolto il peggio del Pci e il peggio della Dc, deve riprendere il cammino per l'Italia che ancora non c'è». Alla domanda di Fazio se intende proporsi alla guida del Nazareno, De Luca ha risposto: «Dobbiamo fare un programma per l'Italia, ho tanti di quei guai da risolvere in Campania..».

Non nomina mai la leader del Partito Democratico ed evita accuratamente di farsi trascinare nello scontro a distanza sul nodo terzo mandato. E, d'altra parte, che tra il presidente della Campania e la classe dirigente del Pd serpeggino continue frizioni, anche all'interno dei confini regionali, è un dato più che evidente: su edilizia, rifiuti e trasporti, per esempio, esponenti dell'ala vicina a Schlein come Ruotolo e Sarracino hanno attaccato a testa bassa De Luca e la sua amministrazione laddove da mesi appare del tutto palese l'imbarazzante inazione del partito regionale (consiglieri in carica, ex parlamentari) incapace di elaborare una linea autonoma che vada al di là del semplicistico appiattimento sulle posizioni del governatore. «Ho trovato sempre gente che mi ha ostacolato, per me la verità viene sempre prima, piuttosto che la bandiera di partito - ha rivendicato De Luca - Il Pd deve cambiare il suo linguaggio, non riesco a capire espressioni come campo largo e agorà democratiche», mandando in questo caso anche una chiara frecciata a Enrico Letta e Giuseppe Conte. Ma, insomma, a giudizio del governatore della Campania manca oggi al Pd la «visione chiara e credibile di un programma di governo, occorre non rompere i rapporti con il mondo cattolico, occorre rilanciare l'agenda Sud, tradito anche da questo governo. La pura testimonianza non serve a nulla quando governano gli altri».

Ma il ragionamento è più sottile perché il governatore, lungi da indulgere a derive macchiettistiche alla Crozza, invoca un recupero «di coerenza e dignità della politica» e ne ha anche per l'esecutivo di centrodestra. «Meloni parla di Italia vincente - ha rimarcato - ma dopo un anno è come il tiro a segno del luna park: abbiamo vinto solo bamboline e bottiglie di spumante». Il riferimento è tutto politico e investe, a giudizio del governatore campano, «un'esiguità di risultati: sull'immigrazione, sul Mezzogiorno, sui sostegni a quelle famiglie oggi in difficoltà per mutui, aumento dei prezzi della benzina e dei generi alimentari». Poi la (prevedibile, perché terreno di frequente scontro con il ministro Fitto) stoccata sui fondi Fsc «che il governo tiene bloccati da 15 mesi»: si tratta dei Fondi sviluppo e coesione che il riparto nazionale assegna al Sud per un valore di 21 miliardi, di cui 5,6 spettanti alla Campania. L'ultima frecciata è sul versante sanitario con l'impegno nella battaglia per l'abolizione del numero chiuso a Medicina («per chi ha inventato i test servirebbero le frustate come a Singapore, un sistema camorristico, attorno a cui girano centinaia di milioni spesi dalle famiglie, ma tutti zitti, nessuno risponde, perché questa è una società di camorra in doppio petto e di corporazioni») e «la forte sproporzione di medici in Italia: in Campania 10,9 ogni mille abitanti contro i 15,2 ogni mille abitanti della Lombardia».