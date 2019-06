Chiude la palestra dei campioni, in campo il Comune di Napoli: «La Fulgor riaprirà, troveremo una sede»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 1 Giugno 2019, 08:30

Il Comune è pronto a scendere in campo, anzi sul ring, per aiutare la storica palestra Fulgor che ieri, come raccontato dal Mattino, ha chiuso i battenti nella sede di via Goethe proprio a due passi dal Municipio. «Sono pronto a individuare soluzioni che consentano di continuare l'attività in un'altra sede», l'annuncio dell'assessore comunale allo Sport, Ciro Borriello, che proverà a salvare la palestra dove il campione di pugilato Patrizio Oliva mosse i primi passi. «In questi mesi ho mandato svariate lettere via pec al Comune, al sindaco, ai vigili del fuoco, al Coni e alla Federazione Pugilato per segnalare la concorrenza sleale delle altre palestre che fanno entrare migliaia di persone senza rispettare le norme di sicurezza - ricorda il proprietario della Fulgor, il professor Gerardo Carbonara - Non ho avuto alcuna risposta dalle istituzioni, come si fa a confondere il marketing con la formazione dei giovani, soprattutto quelli che provengono dalle fasce sociali più bisognose? Noi non siamo falliti, semplicemente non siamo stati messi nelle condizioni di continuare a causa dei mancati controlli in casa dei concorrenti e stiamo cercando un'altra sede». A sollecitare la sensibilità delle istituzioni pubbliche lo stesso Oliva, anch'egli molto critico con le palestre che non rispetterebbero i vademecum sulla corretta educazione sportiva dotandosi solo di personal trainer virtuali.«Non lo sapevo, l'ho appreso leggendo il giornale. E sono dispiaciuto di queste modalità perché nessuno ha mai formalizzato una richiesta di aiuto».