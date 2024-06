Napoli, la Cia incontra i candidati alle Europee: «Focus su un piano strategico per l’Agricoltura»

“Il piano strategico per l’Agricoltura” sarà il tema al centro di un incontro promosso dalla Cia Campania. L’organizzazione, con i suoi vertici e gli iscritti, incontra i candidati alle elezioni europee.

Saranno presenti Lello Topo (PD), Lucia Annunziata (PD), Francesco Todisco (PD), Nicola Caputo (SUE), Fulvio Martusciello (FI) Barbara Preziosi (Azione), Marco Cerreto (FdI), Alberico Gambino (FDI), Giuseppe Ferrandino (Azione), Maura Sarno (M5S). Altri sono stati invitati e si è in attesa.

«È utile, in questa fase ed in occasione di un appuntamento così importante, approfondire i temi. Con questo spirito, alla ricerca di soluzioni, promuoviamo un importante momento di riflessione» lo dice Raffaele Amore, presidente Cia Campania. «La Cia - spiega - conserva la sua centralità ed il metodo che è quello di analisi delle cose concrete». L’appuntamento è per le ore 11:30 presso la sede di Via Pavia 16 a Napoli.