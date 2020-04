Cibo a domicilio in Campania: «Noi pronti alle consegne ma basta perdere tempo»

Protocolli e misure anti-Covid già messi a punto e inoltrati alla Regione. Poi, ieri pomeriggio, arriva la doccia fredda del presidente De Luca: nessun ok ai cibi da asporto (che vale solo in Campania). Solo la promessa vaga che si potrà a breve, alla vigilia della Fase 2 che dovrebbe scattare tra un paio di settimane. «Stiamo ragionando sulla possibilità di anticipare l'attività di consegna a domicilio», assicura il presidente della Regione a un mese e mezzo al lockdown tutto campano per il delivery. Un mese e mezzo in cui non è mancato il pressing. Non solo degli imprenditori che si sentono danneggiati rispetto ai colleghi delle altre regioni ma anche dalla politica. In ultimo dell'ex governatore Antonio Bassolino: «È stato saggio far passare le feste di Pasqua ed è giusto tenere alta la guardia. Ma consentire ora, con tutte le garanzie di sicurezza, la consegna della Pizza a domicilio avrebbe un importante valore dal punto di vista economico ed anche psicologico», dice ieri.

L'amarezza degli operatori è enorme. Tanto che in molti pensano che sia inutile, a questo punto, far ripartire il cibo da asporto dopo un mese e mezzo di stop. «Non possiamo organizzarci perché il presidente non dà un data. Come se potessimo aprire da un giorno all'altro: servono giorni per le sanificazioni, controllare le attrezzature senza contare l'approvvigionamento delle materie prime. Parliamo di prodotti alimentari che non possiamo acquistare senza sapere quando si apre. Fare pizze e o preparare torte o pranzi da consegnare non è come gonfiare palloncini», spiega Massimo Di Porzio, presidente Fipe Confcommercio Campania e vicepresidente dell'associazione «Verace Pizza», ormai molto irritato. «Sono deluso. Proprio stamattina - dice - abbiamo consegnato le nostre proposte per la Fase 2. Ci aspettavano la riapertura per il delivery ed invece nulla: continuiamo a essere penalizzati rispetto ai colleghi del Nord. Non ho capito se qui qualcuno si sta facendo con questo assurdo stop campagna elettorale». E aggiunge: «De Luca, poi, fa notare come per alle aziende chiuse darà 2mila euro: un contributo ridicolo perché - conclude Di Porzio - nel bando è previsto un limite per i beneficiari di appena 100mila euro di fatturato. Ma francamente ormai il quadro è questo: stiamo fuori tempo massimo e alla ripresa un'azienda su tre non riaprirà dopo un mese e mezzo senza la possibilità di consegnare cibi». Deluso e amareggiato anche Enrico Schettino, il titolare dei ristoranti Giappo: «Tutelare la salute pubblica: questa la priorità assoluta, che dovrebbe valere ovunque. Da quasi 2 mesi, però, alcune restrizioni valgono solo per la Campania e la vita economica di una sola regione è stata messa in ginocchio, pur restando in piedi il rischio di contagio dalle altre regioni». E aggiunge: «C'è stato imposto di restare a casa, con oltre 150 dipendenti del gruppo. Un danno economico enorme che ci svantaggia rispetto ad aziende di altre regioni che stanno continuando a lavorare col delivery, fatturando migliaia di euro». Infine Schettino attacca il contributo di 2mila euro della Regione come panacea al blocco del delivery. «Un ristorante deve avere un minimo di 3 dipendenti tra cucina e sala con un costo lordo pari almeno ad 1500 euro cadauno. Considerando un fitto basso di 1000 euro mensili, con utenze, consulenze e un food cost pari al 30 per cento, non si riuscirebbe a rientrare in 100mila euro di fatturato. Questo per far capire come nessun ristorante beneficerà del contributo stanziato dalla Regione».



Ma se il delivery a stretto giro ormai sembra archiviato, c'è già chi si pone il problema della ripartenza dopo il 4 maggio. «Siamo in una situazione drammatica, di difficoltà mostruosa. Se dovessimo ripartire in queste condizioni rischiamo solo il fallimento, il 35 per cento dei ristoranti non riaprirebbe neanche», è il grido d'allarme lanciato da Fabio Amabile, titolare del ristorante «Hachè» sul lungomare. «L'attuazione delle misure di sicurezza con il distanziamento tra clienti metterà spalle al muro tutti i ristoranti perché - aggiunge - il numero dei coperti, ammesso sempre che le persone scendano per strada, diminuirà per ogni attività commerciale. Noi, da 145 coperti, scenderemo a 55. Per reggere, avrò bisogno di una forza lavoro totalmente diversa da quello che ho attualmente: esattamente la metà».