Cicciano, bomba incendiaria sull'auto dell'assessore De Riggi

Venerdì 29 Marzo 2019, 13:00

Un odore acre che appesta l'aria prima. Un botto sordo che sprigiona lingue di fiamme che avvolgono una Nissan Qashqai nera poi. Via borgo Corpo di Cristo, Cicciano, esterno notte. Scenografia di un atto criminoso e criminale andato in scena intorno alla mezzanotte di mercoledì contro l'assessore comunale Maria De Riggi. Conosciuta anche con l'appellativo di Merkel ciccianese per il suo carattere forte e deciso che in questi anni l'ha portata a rivestire i ruoli più importanti dell'amministrazione come quello di essere primo vice sindaco in rosa della storia dell'ex comune della pasta e primo presidente dell'assise cittadina: la 59enne è stata confermata nell'esecutivo dal sindaco Giovanni Corrado, che le ha affidato le deleghe di personale, affari generali e servizi demografici, trasparenza e comunicazione. E proprio tra le infinite pieghe del suo lavoro al municipio di corso Garibaldi stanno lavorando i carabinieri della stazione di Cicciano, agli ordini del comandante Giuseppe Giudice, che battono, in ogni caso tutte le piste possibili: una coppia di persone incappucciate si sarebbe avvicinata alla vettura lanciando una bottiglia di liquido infiammabile. In serata c'era anche stato un vertice di maggioranza al comune per preparare i due prossimi delicati civici consessi. «Sono sgomenta, non riesco a dare un senso a quanto accaduto, non ho mai ricevuto minacce o altro che potrebbero spiegare questo gesto» commenta sotto choc Maria De Riggi che è rimasta fino a notte inoltrata in caserma per verbalizzare l'accaduto. «Andrò avanti come sempre per la mia strada continuando a fare il mio dovere, non sarà un atto del genere a fermarmi» ha aggiunto.