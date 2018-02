CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 3 Febbraio 2018, 10:10 - Ultimo aggiornamento: 03-02-2018 10:12

Ha da poco presentato alla presidente Elisabetta Garzo la sua richiesta di astensione dal processo sui fratelli Cesaro. E subito il presidente Giuseppe Cioffi precisa: «Non sono organico ad alcun partito e tanto meno a Forza Italia». È il via alla lunga intervista con Il Mattino.«Non ne avrei avuto alcun motivo dal punto di vista formale, non esistendo alcuna di quelle condizioni previste dal codice. Ho però preso questa decisione per il clamore mediatico nazionale su collegamenti creati ad arte. Un clamore sovradimensionato rispetto alle vicende reali».«Ecco, appunto. Io, nella mia vita privata, ho conoscenze e a volte frequentazioni con persone di simpatie per formazioni politiche di destra come di sinistra. Sono, però, frequentazioni di vita privata, prive di collegamenti con qualsivoglia attività politica che mi è estranea».«Un mio conoscente che, negli ultimi due anni, ho visto due volte. Una a Ischia a ottobre e un'altra a Napoli. Ho spiegato che a Ischia non partecipavo ad alcuna convention politica, ero sull'isola per un fine settimana di svago».«Con Salerno, poi un altro professionista mio amico socio del circolo Posillipo, come lo ero io fino a poco tempo fa, e una terza persona che conosco appena. Ci siamo incrociati, mai ho preso parte a riunioni politiche che, peraltro, mi annoiano. Avrei fatto lo stesso con amici, che pure ho, di altra parte politica. È la mia vita privata».«Un'amica, compagna di un mio amico. Nulla a che vedere con convention politiche. Con i miei amici parlo di cose più piacevoli. Andiamo allo stadio, vediamo la partita, discutiamo del Napoli. Di politica proprio no».«Anche in questo caso è una visita di natura privata, ad amici. Conosco molta gente a Giugliano, conosco anche l'avvocato Antonio Russo, degna persona e ottimo professionista. Ma è, ancora una volta, una conoscenza privata, come lo sono quelle con avvocati e professionisti diversi».«Non c'è mai stata, né io ho mai chiesto una cosa del genere che è contraria ai miei interessi e alla mia attività. A fine gennaio sono stato in viaggio a Vienna, se fossi stato così interessato ad una candidatura l'avrei seguita senza allontanarmi, non le pare?»