Circolo Canottieri, lite su 1.200 euro negati dai soci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 18 Giugno 2019, 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Un atto dovuto di fronte a una scelta bizzarra dell'assemblea» che prima approva il bilancio e poi boccia il modo in cui ripianare le perdite: il contributo straordinario. Achille Ventura, presidente dimissionario del circolo Canottieri Napoli, non è sorpreso dall'andamento assembleare che lo ha costretto a rimettere il mandato.Piuttosto è sorpreso dal comportamento di chi approva una gestione ma, quando si tratta di mettere mano al portafoglio per rilanciare il circolo, risponde picche. La proposta di fronte alla quale è caduta la gestione Ventura del circolo giallorosso era di un «contributo straordinario di 1.200 euro, per ciascun socio, da destinare per 600 euro a copertura obbligazioni già esistenti e per 600 euro a sostegno investimenti di miglioramento strutture sociali». Contributo di 400 euro l'anno per tre anni. Ebbene l'assemblea ha approvato il bilancio e anche il ripianamento delle perdite, ma spiega Ventura, «nella parte straordinaria abbiamo indicato quale fosse lo strumento per il ripianamento delle perdite per gli investimenti. È ovvio che se l'assemblea da un lato ci approva il bilancio e ci dice bene, bravi, bis e dall'altro lato ci boccia il ripianamento delle perdite, dimettersi è un atto dovuto. Avrebbero quanto meno dovuto bocciare il bilancio se non erano d'accordo sulla conduzione del circolo».