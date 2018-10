Il Circolo Posillipo compra la sede, 330mila euro al Comune di Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 20 Ottobre 2018, 08:00

Il Circolo Posillipo ha esercitato il diritto di prelazione presso il Comune per l'acquisto della struttura in cui risiede da quasi un secolo, scacciando le ombre di cordate e speculatori che si addensavano sul futuro dello stesso Circolo. Molto interessati alla struttura più che alla mission - diciamo così - istituzionale del glorioso ente che si affaccia sul mare di Posillipo. Non una fideiussione, anche perché non si è trovata una banca disponibile per questo tipo di operazione, ma un bonifico di quasi 330mila euro sui conti di Palazzo San Giacomo partito dal conto di un socio - nei panni di novello San Gennaro laico - che ha risolto il problema del diritto di prelazione.