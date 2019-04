Circolo Posillipo, soci al voto e spunta l'ipotesi commissario

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 21 Aprile 2019, 10:30

Agitate più che mai le acque al Circolo Posillipo il giorno dopo le dimissioni del presidente Vincenzo Semeraro in seguito al contrasto con una parte dei consiglieri sul taglio dei finanziamenti allo sport per risparmiare un po' di soldi da destinare all'acquisto del circolo. Il presidente, Guido Postiglione, aveva già programmato una nuova assemblea per il 12 o il 19 maggio: all'ordine del giorno la spinosa questione dell'acquisto della sede dal Comune di Napoli. Postiglione è tenuto, a norma di statuto, a convocare entro e non oltre quindici giorni l'assemblea dei soci per stabilire la data delle elezioni che dovranno tenersi entro trenta giorni dalle dimissioni del presidente. Da questa data ci saranno quindici giorni per presentare le candidature. Fin qui la parte burocratica per la nomina di un nuovo direttivo, ma tra i soci rossoverdi gira una voce allarmante: il commissariamento del sodalizio.