Circolo Posillipo, Semeraro batte cassa: chiesti ai soci 30 euro in più al mese

Domenica 1 Settembre 2019, 09:30

Trenta euro in più al mese per rilanciare il futuro del Circolo; per cominciare a estinguere il debito nei confronti del socio che ha anticipato la somma versata al Comune quale diritto di prelazione per l'acquisto della sede; per procedere a lavori di somma urgenza per l'adeguamento strutturale di tutti gli impianti della casa sociale. Il Posillipo si rivolta come un calzino e per farlo il presidente Vincenzo Semeraro ha chiesto ai soci l'aumento di trenta euro mensili della quota che passa da 120 a 150 euro. Ed il direttivo ha chiesto uno sforzo in più: anticipare in una unica soluzione l'importo pari alla misura dell'aumento delle quote sociali calcolato su 18 mesi: vale a dire 540 euro da versare in unica soluzione.