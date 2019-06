Circolo Posillipo, Semeraro in trincea: «Porzio è in conflitto di interessi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 9 Giugno 2019, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2019 08:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«A Porzio voglio bene, ma lui non salva nulla perché il circolo è già stato salvato». Vincenzo Semeraro, presidente dimissionario del Posillipo, ricandidato alle elezioni del prossimo 23 giugno, risponde così all'ex campione rossoverde che, in un'intervista al Mattino, ha annunciato la sua candidatura alla presidenza. Semeraro rivendica una gestione di conti corretti che ha risanato e salvato il circolo. Uno sport che non è stato tagliato, con la squadra di pallanuoto che compete a livello nazionale grazie ad una progettualità di successo, l'ingresso di nuovi soci, la voglia di inserire le donne nel direttivo.«Il bilancio consuntivo del 2018 è stato presentato ad aprile 2019, cosa che non si faceva da anni e ha un notevole utile dopo tanti anni di bilanci negativi. Se Porzio fosse venuto all'assemblea l'avrebbe visto e avrebbe potuto partecipare ai lavori».