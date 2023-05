Sanità Campana, Cirielli contro De Luca: «I peggiori ospedali d'Italia»

«Sull'autonomia è sempre giusto preoccuparci per quello che può accadere in futuro ed è giusto affrontare le cose in prospettiva, il tema vero però quello che accade oggi, quando il Governo non può che prendere atto che la Campania ha i peggiori ospedali d'Italia; deve riuscire solo a togliere la competenza agli incompetenti».

Lo ha detto il viceministro degli affari esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli a Napoli a margine dell'iniziativa Insieme per gli SDG.

«Anche a invarianza di risorse - ha detto Cirielli sottolineando che oggi non c'è l'autonomia differenziata - le Regioni arretrate in stato serio vanno sostenute in maniera più forte ma anche gestite bene. Per i fondi sono molto ottimista, con il ministro Fitto che è meridionale per eccellenza ed ora è a guardia dei fondi mi sento sicuro. Purtroppo in passato la ripartizione dei fondi sanitari che premiava le Regioni del nord le ha fatte il Pd, ora il criterio è cambiato per la distribuzione tenendo conto del numero degli abitanti e non solo dell'età».