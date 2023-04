Cisl Campania, diritto alla salute: manifestazione a palazzo Santa Lucia

La funzione pubblica della Cisl della Campania ritorna in piazza giovedì 20 aprile con una manifestazione a difesa del diritto alla salute. In via Raffaele De Cesare, nei pressi del palazzo della Giunta regionale si terrà un comizio con gli interventi dei segretari generali della categoria di Napoli Luigi D’Emilio, Irpinia-Sannio Massimo Imparato, Caserta Franco Della Rocca e Salerno Miro Amatruda.

Concluderà il leader della Fp Lorenzo Medici. All’iniziativa è annunciata la partecipazione delle federazioni dei pensionati e del lavoro attivo. «Continua la nostra lotta – dice Medici – contro il tentativo di distruggere il sistema della sanità pubblica con lo slittamento occulto verso il privato, contro la migrazione sanitaria che vede la Campania al primo posto per le spese».

Poi continua: «Continua la nostra lotta per un piano di assunzioni necessario ed urgente visto che gli organici attuali hanno carenze spaventose e i lavoratori sono sottoposti a carichi di lavoro impossibili, per la reinternalizzazione dei servizi. La difesa del diritto alla salute per tutti, a partire da chi versa in condizioni economiche disagiate, è irrinunciabile, e per essa ci batteremo ogni giorno con forza e determinazione».