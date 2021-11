Lsu a Napoli, Cisl e Uil alla Regione: «Stabilizzare dopo 20 anni di attesa»

La Cisl e la Uil Funzione Pubblica sono scese oggi in piazza davanti alla sede della Giunta regionale per protestare contro la Giunta, fanno sapere in una nota, «sulle questioni irrisolte del personale, a partire da quelle dei 160 lavoratori socialmente utili tuttora in attesa di ottenere la stabilizzazione definitiva con il tempo pieno». Alla mobilitazione erano presenti Aniello Salzano per la Cisl e Alessandro Ruggiano per la Uil, che hanno chiesto «una interlocuzione vera con la Giunta per affrontare e risolvere problemi che non possono essere affrontati dai tecnici ma hanno bisogno di una decisione politica».

APPROFONDIMENTI LA SOLIDARIETÀ Bimbi autistici, per raccogliere fondi all'asta una maglietta di... LA SOLIDARIETÀ Napoli, i corsi di formazione dell'Ordine delle figlie della... I BENI PUBBLICI Napoli, il palazzo occupato dal clan doveva essere un ufficio comunale

«Avvertiamo - hanno detto - la mancanza di un assessore (la delega al personale è in capo al governatore De Luca) con cui discutere sulle progressioni orizzontali e verticali, sulla riduzione delle postazioni dirigenziali, sull'attuazione del contratto decentrato. E definire una volta e per tutte il destino degli Lsu, che oggi guadagnano meno di 400 euro al mese a fronte di 10 ore e 48 minuti di lavoro settimanale prestato negli uffici. Sono addetti da oltre 20 anni, e tuttora non vengono contrattualizzati a 36 ore a settimana, mentre molti enti locali lo hanno fatto. Una disparità di trattamento contro la quale continueremo a batterci, fino a che non verrà fatta piena giustizia».