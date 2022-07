Ercolano, Cisl contro sindaco Buonajuto: «Tagli immotivati e crollo amministrativo»

«Il pre-dissesto al comune di Ercolano, con un crack finanziario pari a 40 milioni di euro, non può pesare sulle spalle dei cittadini e dei lavoratori, come sta facendo il sindaco Buonajuto, che continua a caricare sulla gente gli errori dell'amministrazione». Si batte Luigi D'Emilio, segretario generale della Cisl Fp Napoli. «Tagli immotivati - spiega il sindacalista - esternalizzazioni dei servizi, ed ora anche la chiusura dell'unica scuola comunale sul territorio che da più di vent'anni ha formato i bambini ercolanesi nell'età prescolare. Abbiamo ribadito fin dall'inizio - dice il leader della categoria - la non adeguatezza di questa ipotesi progettuale di riequilibrio, che sarebbe risultata, conti alla mano, una passività e non una vera entrata per il risanamento dei conti pubblici. A tutt'oggi non conosciamo la futura pubblica utilità del plesso scolastico, ma solo l'inutilizzo a danno del percorso di crescita dei figli degli ercolanesi. Per questo abbiamo scritto al ministero dell'economia e alla funzione pubblica per segnalare tale irresponsabile condotta contraria alla buona amministrazione di un ente, ancora di più per un comune come Ercolano, conosciuto in tutto il mondo per il suo patrimonio culturale ed archeologico».

APPROFONDIMENTI LE ELEZIONI De Magistris: «Mi candido a Napoli e propongo un'alleanza a... I FONDI Campania, arrivano i fondi per assistenti all'autonomia: a... I CONTI PUBBLICI Donne, Pnrr e lavoro nel settore della comunicazione: il convegno...

La Cisl sottolinea che: «un sindaco che non valorizza la cultura, la conoscenza e la crescita, demandando ad altri tale compito, dimostra di venir meno al proprio mandato di primo cittadino e di politico del sud e per il sud. Buonajuto - ricorda inoltre - si era impegnato alla presenza delle dipendenti in servizio nel plesso scolastico su un percorso di accompagnamento per non offendere le professionalità di un personale disorientato e privato della propria identità lavorativa senza averne alcuna colpa. Purtroppo, nessuno degli impegni assunti dal sindaco è stato mantenuto e ad oggi la scuola chiude, il personale è allo sbando, non allocato e rimandato di ufficio in ufficio per conoscere il proprio futuro lavorativo. Le educatrici per scelta sono diventate numeri da collocare nei settori dell'ente secondo una suddivisione senza alcun percorso condiviso e per competenze. La Cisl Fp di Napoli - conclude - non può restare nel silenzio soprattutto quando a venire meno agli impegni è un uomo delle istituzioni e proseguirà nella vertenza per il riconoscimento del diritto e della dignità delle dipendenti e per la garanzia dei servizi ai cittadini di Ercolano».