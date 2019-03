Città Metropolitana di Napoli, il Consiglio approva il Bilancio di previsione 2019-2021

Mercoledì 27 Marzo 2019, 19:05

Il Consiglio Metropolitano di Napoli, nel corso della seduta tenutasi questo pomeriggio nell’aula di Santa Maria la Nova ed appena conclusasi, ha approvato a maggioranza il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di previsione 2019-2021 corredato dei relativi allegati.Il documento di pianificazione contabile, l’atto fondamentale per l’azione politico-amministrativa della Città Metropolitana, prevede importanti stanziamenti in particolare per strade, scuole, ambiente e coste.L’Assemblea di Santa Maria la Nova ha dato il via libera, altresì, all’approvazione del Piano delle Alienazioni e di quello delle Valorizzazioni immobiliari, al Programma Triennale dei Lavori pubblici e all’elenco annuale, oltre che al Programma biennale degli acquisti dei beni e dei servizi.“Oggi è stata una giornata importante – ha affermato il Sindaco Metropolitano, Luigi de Magistris – perché abbiamo approvato, grazie alla collaborazione di tutte le forze politiche presenti in Consiglio, una manovra che finanzia interventi significativi in settori strategici per il rilancio dell’intero territorio metropolitano”.Nel corso dei lavori è stata, altresì, riconosciuta la legittimità di diversi debiti fuori bilancio. In apertura di seduta, il Consiglio ha osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Rosellina Russo, ex Presidente dell’allora Provincia di Napoli recentemente scomparsa.