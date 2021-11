Città Metropolitana di Napoli, Manfredi convoca il Consiglio: in arrivo fondi per le scuole

Il sindaco Metropolitano Gaetano Manfredi, presente oggi nella sede della Città Metropolitana, ha approvato una serie di rilevanti deliberazioni che saranno poste all'approvazione definitiva del Consiglio Metropolitano convocato per i giorni 24 e 25 Novembre prossimo.

In particolare, in relazione ai Fondi Pnrr, sono stati approvati interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana per un importo di oltre 18milioni e 900mila euro.

APPROFONDIMENTI LA POLITICA Manfredi sindaco della città metropolitana di Napoli,... IL PROGETTO Fondi Pon metro per rendere Napoli ​e l'area metropolitana... LO SVILUPPO La decontribuzione al Sud è prorogata fino a giugno

Inoltre, attraverso l'applicazione dell’avanzo di amministrazione libero, sono stati investiti 9milioni e 450mila euro per il finanziamento dei lavori di adeguamento strutturale di 3 edifici scolastici di competenza delle direzioni tecniche scuole 1 e 2 della Città Metropolitana di Napoli; 2.170.00 euro sono stati poi stanziati per finanziare iniziative natalizie promosse dei comuni del territorio metropolitano.

Il sindaco ha quindi attribuito con suo provvedimento diretto, alla direzione gare e contratti, la specifica funzione di Ufficio dedicato alle procedure di appalto in ottemperanza agli obblighi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilenza.

Manfredi ha infine partecipato alla riunione dei capigruppo che ha deciso all'unanimità di convocare per i giorni 24 Novembre (prima convocazione ore 9,30) e 25 novembre (seconda convocazione ore 10,30), il Consiglio Metropolitano che sarà come sempre trasmesso in diretta streaming sui canali social istituzionali dell'amministrazione.

LEGGI ANCHE Emergenza per il verde urbano a Napoli: «La valorizzazione è la cura»

Al termine della riunione con i capigruppo e dopo un incontro con i dirigenti dell'Ente, il Sindaco ha rilasciata la seguente dichiarazione: "Lo sviluppo di Napoli dipende molto dell'interazione con la sua area metropolitana. In tal senso sono fondamentali le proposte che provengono dai singoli territori. Vanno sfruttate a pieno le grandi potenzialità della Città Metropolitana: sarà l’impegno della nostra Amministrazione".