Città metropolitana di Napoli, stanziati 1,3 milioni per la manutenzione delle strade

Il sindaco metropolitano Luigi de Magistris ha approvato una delibera di variazione del Bilancio di previsione 2020-2022 per euro 1.306.591,13 che consentirà di finanziare, con l'utilizzo di una quota dell'avanzo di amministrazione libero, nuovi lavori di manutenzione straordinaria lungo le strade della Città Metropolitana di Napoli, mediante la messa in sicurezza e la ristrutturazione delle pertinenze e dei marciapiedi, compresa ogni opera connessa, complementare o accessoria, anche di tipo puntuale, necessaria per consentire la mobilità.

Questi nuovi interventi saranno attuati, come la maggior parte di quelli già in fase di realizzazione sulle strade dell'area metropolitana attraverso lo strumento dell'accordo quadro.

Questo nuovo finanziamento si aggiunge ai 47.000.000 di euro previsti per interventi di manutenzione straordinaria sulla rete stradale di competenza della Città Metropolitana di Napoli, da realizzare attraverso gli “accordi-quadro" di durata triennale già banditi e in parte già affidati.

«Si tratta di un ulteriore finanziamento che ci permetterà di realizzare ulteriori interventi di messa in sicurezza e miglioramento della rete stradale gestita dalla Città Metropolitana di Napoli intervenendo anche sui marciapiedi e su tutte le opere collegate», ha detto il consigliere metropolitano della Città Metropolitana delegato alle strade, Raffaele Cacciapuoti.

