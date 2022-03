Città metropolitana, Mastella e Toti presentano la lista «Napoli al Centro»

Dare voce e concretezza «alla forte domanda di centralità politica che viene dai territori» e che «le difficoltà del nostro tempo, a cominciare dalla crisi determinata dalla pandemia, e il bisogno di competenza e cultura di governo, hanno reso sempre più forte». Con questo obiettivo è stata presentata oggi a Napoli, alla presenza di candidati e amministratori locali, la lista «Napoli al Centro», che unisce le sigle di 'Cambiamo' di Giovanni Toti e di 'Noi di Centro' di Clemente Mastella in vista delle prossime elezioni per la città metropolitana partenopea. «Fino a qualche tempo fa - ha affermato il senatore Gaetano Quagliariello, presente in rappresentanza di 'Cambiamo' - per avere successo in politica bisognava evidenziare nel curriculum la propria incompetenza e inesperienza. Gli ultimi due anni hanno cambiato tutto: le persone non vogliono più gli slogan, le promesse irrealizzabili, ma hanno bisogno di idee chiare e pragmatismo. Per questo esperienze di questo tipo sui territori vanno incoraggiate».

Di «spazio in costruzione» ha parlato il sindaco di Benevento e segretario di 'Noi di Centro', auspicando «una collaborazione che coinvolga con il tempo diversi soggetti», con uno schema federativo «che dia risposta a una domanda politica che esiste e che ha oggi ampi margini di espansione». A prescindere dalla legge elettorale, che per Mastella «difficilmente verrà cambiata, ma non deve rappresentare un condizionamento dell'azione politica». Presenti per le due formazioni i due segretari regionali, Raffaele Maria Pisacane per 'Cambiamo' e Luigi Bosco per 'Noi di Centro', che hanno evidenziato «il forte riscontro e la forza aggregativa che uno spazio centrale è in grado di suscitare sul territorio».