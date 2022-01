Città metropolitana di Napoli, approvato avviso per la selezione dei progetti da parte dei Comuni

La Città metropolitana di Napoli, nell'ambito delle finalità di implementazione della linea progettuale Piani integrati - Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha approvato l'avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse e selezione di proposte progettuali da parte dei Comuni appartenenti all'area metropolitana di Napoli, per valutare la candidatura al finanziamento per progetti finanziabili pari ad un importo complessivo di 351.207.758 euro, ripartito in 6 anni dal 2021 al 2026.

APPROFONDIMENTI LA POLITICA Recovery plan, vertici Dema contro Manfredi: «Progetti a Napoli... LA SANITÀ Policlinico Federico II di Napoli, 516mila euro per il piano del... IL CASO Pnrr, un napoletano su cinque non ne ha mai sentito parlare

I progetti integrati per zona omogenea oggetto di finanziamento non potranno avere costo totale inferiore a 50 milioni di euro e devono riguardare nello specifico: la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile aree e strutture edilizie pubbliche e private esistenti per finalità di interesse pubblico, miglioramento del decoro urbano e tessuto socio-economico ambientale con riferimento allo sviluppo e al potenziamento dei servizi sociali, culturali e alla promozione di attività economiche, culturali e sportive, interventi finalizzati a progetti di smart cities con riferimento alla rivitalizzazione economica, ai trasporti e al consumo energetico.

L'obiettivo della manifestazione di interesse è quello di raccogliere le proposte progettuali attraverso una prima fase di selezione delle medesime e poi una successiva fase concertativa di definizione dei progetti integrati da candidare. Il criterio fondamentali da tener presente per la presentazione delle proposte è il rispetto dell'ambito della zona omogene; importi minimo pari ad almeno 2 milioni di euro. Sarà possibile presentare proposte da parte dei Comuni in forma associata.