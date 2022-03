Città metropolitana di Napoli, Manfredi: «Governare nell'interesse dei cittadini»

«Il mio unico interesse è governare bene e nell'interesse dei cittadini, tutto il resto è funzionale a questo». Lo ha detto il sindaco della Città metropolitana, Gaetano Manfredi, in occasione dell'insediamento del Consiglio a seguito delle elezioni che si sono svolte lo scorso 13 marzo. Manfredi ha sottolineato come la Città metropolitana sia «un organo importante perché ha funzioni di programmazione ma anche di gestione perché tocca materie fondamentali come le strade, le scuole, la rigenerazione urbana, il turismo e dunque avrà un ruolo molto importante nella politica dei prossimi anni e cercherò di darle questo ruolo anche in relazione agli investimenti che sono previsti nel Pnrr. Ci sarà molto da lavorare».

E proprio in relazione ai progetti dell'ente candidati al Pnrr, Manfredi ha puntato l'accento sull'importanza di fare buoni progetti, di intercettare risorse: «Servono capacità progettuale - ha affermato - capacità di riuscire a negoziare ai tavoli giusti per avere i finanziamenti che servono al territorio, capacità di spendere in maniera efficace e trasparente». Nei prossimi giorni il sindaco metropolitano lavorerà all'assetto organizzativo dell'ente, alla costituzione delle commissioni «mai costituite nella legislatura precedente», all'assegnazione delle deleghe e alla scelta del vicesindaco. «Ci confronteremo con gli eletti e con le forze politiche - ha concluso Manfredi - desidero avere una Città metropolitana partecipata e in cui ci sia pari dignità fra tutti i Comuni indipendentemente dal fatto che siano o meno rappresentati in Consiglio e indipendentemente da chi».