Città Metropolitana di Napoli, l’insediamento del nuovo Consiglio. Manfredi: «Fondamentale per il futuro della città»

«La città metropolitana è importante perché è un organo di programmazione», con queste parole il sindaco metropolitano, Gaetano Manfredi ha commentato la prima seduta del nuovo Consiglio Metropolitano di Napoli.

Si è tenuta oggi, nell’aula consiliare del complesso monumentale di Santa Maria la Nova. All’ordine del giorno l’esame della condizione degli eletti e le comunicazioni del sindaco metropolitano Gaetano Manfredi.

La città metropolitana nei prossimi anni avrà un ruolo fondamentale nella politica come ha ricordato il primo cittadino durante la seduta. «Cercherò di dare questo ruolo anche in relazione a quelli che sono gli investimenti previsti dal PNRR - dice Manfredi - Ci sarà molto da lavorare».

L’esito dello scrutinio dello scorso 13 marzo ha decretato l’elezione di sette consiglieri a testa per la lista Progressisti e Riformisti per Napoli Metropolitana e la lista Napoli Metropolitana, tre per Territori in Movimento, due per Forza Italia e uno ciascuno per le liste Fratelli d’Italia, Grande Napoli, Progresso e Legalità con Catello Maresca, Lega e I Territori in Azione.

«Noi già abbiamo sperimentato su le cose da fare, sui progetti, per la trasformazione urbana che abbiamo candidato con importi molto importanti - continua Gaetano Manfredi - Quindi, un ente fondamentale per il futuro della nostra città e della nostra area metropolitana».

Dei 24 eletti, cinque sono consiglieri al Comune di Napoli, nove sono i sindaci e 10 i consiglieri che provengono dai Comuni dell’area metropolitana. Cinque invece gli uscenti riconfermati e 19 quelli che hanno varcato per la prima volta l’ingresso di Santa Maria la Nova.

«Iniziamo questa nuova esperienza, credo che bisogna lavorare per il territorio le aspettative sono tante - dichiara Massimo Pelliccia del partito Forza Italia -. Il Pnrr ci aiuterà a fare bene, noi proveremo a lavorare in gruppo senza concetti di maggioranza o minoranza».

«In passato la città metropolitana è stata la Cenerentola della città -dice Vincenzo Cirillo, di Progresso e Legalità con Catello Maresca -. Sono sicuro che con Gaetano Manfredi la città metropolitana diventerà la città anche della periferia. Ci aspettiamo progresso e legalità»