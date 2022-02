Città metropolitana di Napoli, presentate 11 liste per le elezioni del nuovo Consiglio

Sono terminate le operazioni di presentazione delle liste dei candidati alle elezioni per il rinnovo del Consiglio della Città metropolitana di Napoli.

Le liste presentate sono 11: dopo le 6 liste presentate ieri - «Napoli al Centro» dei partiti di Clemente Mastella e Giovanni Toti, Lega, «Territori in Movimento» del M5S senza il proprio simbolo e nome, «Progresso e Legalità» di Catello Maresca e le due liste del centrosinistra «Progressisti e riformisti» e « Napoli metropolitana» -, oggi sono state presentate altre 5 liste: Fratelli d'Italia, «I territori in Azione», «Grande Napoli», Forza Italia e «Comuni protagonisti». Sono in tutto 157 i candidati al Consiglio metropolitano.