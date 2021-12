Città metropolitana di Napoli, Manfredi autorizza lavori in quattro scuole per oltre 2,5 milioni

Il sindaco Metropolitano Gaetano Manfredi, ha approvato stamane ulteriori finanziamenti per lavori straordinari e di messa in sicurezza per quattro istituti scolastici. L’importo complessivo dei lavori è di oltre 2,5 milioni di euro.

I lavori riguarderanno gli istituti: Itn Duca degli Abruzzi di Napoli, Ipam Colombo di Torre del Greco, I.M. Virgilio di Pozzuoli; I.I.S. Carlo Levi di Portici.

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Il sindaco Manfredi al Mattino: «Metrò e più... L'INIZIATIVA Maggiore sicurezza in strada: il Comune di Napoli e Aci firmano il... L'INIZIATIVA La Città Metropolitana di Napoli aderisce alla Giornata...

In particolare i lavori prevedono l'eliminazione di infiltrazioni grazie all'impermeabilizzazione delle coperture, nonché il rifacimento di bagni, sostituzioni di infissi, la messa in sicurezza di tutti i locali e degli impianti.

Per Ipam Colombo di Portici è previsto anche il rifacimento delle facciate esterne dell'edificio.